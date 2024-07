Andate ad ascoltare le band che suonano in playback fatevi una vita | i Placebo a muso duro contro le critiche per i problemi tecnici durante un concerto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Isi sono esibiti ieri al Rock In Roma, ma hanno anche dovuto rispondere alle numerosericevute per unche si è tenuto il 30 giugno scorso all’OpenAir San Gallen, in Svizzera, dove sono accaduti diversi. Brian Molko ha preso in mano il profilo social del gruppo per spiegare cosa è accaduto: “Abbiamo visto una gran quantità di discussioni, litigi, accuse e scaramucce tra i nostri fan in relazione alinterrotto al Festival. Abbiamo anche ricevuto parecchi insulti, privi di immaginazione e infondati. Vorremmo quindi fare un po’ di chiarezza su quanto accaduto”. “Subito dopo l’inizio delStefan Olsdal ha cominciato ad averecon la chitarra, finché lo strumento non ha smesso del tutto di funzionare.