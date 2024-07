14enne contrae l’ameba mangia cervello e muore dopo un bagno in piscina | è il terzo caso in due mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in India a causa di un’infezione provocata da Naegleria fowleri, un parassita noto come”. L’infezione è stata contrattaaver fatto ilin unanon adeguatamente trattata. Nonostante il rapido intervento medico, il giovane non è sopravvissuto. Questo tragico evento rappresenta la terza vittima del parassita nella regione del Kerala negli ultimi due: il 21 maggio, una bambina di 5 anni a Malappuram e, il 25 giugno, una ragazza di 13 anni a Kannur erano già decedute per la stessa causa. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione e le autorità sanitarie locali, che stanno lavorando per contenere la diffusione dell’organismo. Cos’èNaegleria fowleri si trova in acque dolci e calde in tutto il mondo, come laghi, sorgenti termali, fiumi e piscine mal mantenute.