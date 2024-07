Wimbledon 2024 | programma e orari martedì 9 luglio quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildei primididi. Jannik Sinner sul centrale contro Danil Medvedev. L’altoatesino aprirà la sessione diurna alle 14.30. Al termine della sfida tra i due scenderà in campo Jasmine Paolini, che si giocherà un posto in semicon Emma Navarro. Alcaraz sul campo 1 contro Tommy Paul dopo Sun-Vekic. Ecco ildella giornata. CENTRE COURT ore 14.30 (1) Sinner vs (5) Medvedev a seguire (7) Paolini vs (19) Navarro COURT 1 ore 14.00 Sun vs Vekic a seguire (3) Alcaraz vs (12) PauldiSportFace. .