Uomini e Donne Arianna Cirrincione sulla proposta di nozze di Andrea Cerioli | Quando è diventato serio ho pensato ad una ramanzina e invece…

(Di lunedì 8 luglio 2024) Qualche settimana fa mentre gli italiani erano incollati al teleschermo per vedere i nefasti Europei di calcio,avevabene di movimentare un po’ le acque – a differenza della nostra Nazionale – pubblicando un video in cui chiedeva la mano ad. Ladiera arrivata mentre l’amatissima coppia disi trovava in vacanza in Sicilia insieme alla loro piccola Allegra.aveva sorpreso la sua dolce metà durante una romantica serata al tramonto. Insieme al video delladil’ex tronista aveva anche dedicato dolcissime parole piene di amore per la sua futura moglie e la loro primogenita. Di recente, nel rispondere ad alcune curiosità dei suoi follower, laha raccontato qualcosa in più in merito alla: Che dire ragazze! Non me l’aspettavo proprio! Eravamo in questo posto bellissimo, siamo scesi in spiaggia per fare una foto noi tre.