Ucciso e decapitato dal fratello oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Annibale Miarelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sta svolgendo in queste oresuldi, il 68enne brutalmentea Pannarano, in provincia di Benevento, dalBenito. L’esame autoptico è stato affidato al consulente Emilio D’Oro dalla pm Amalia Capitanio negli uffici della Procura di Benevento. L’avvocato Teodoro Reppucci, difensore di fiducia dell’arrestato, ha nominato un proprio consulente di parte per assistere alle operazioni peritali. Il tragico omicidio ha scosso profondamente la comunità di Pannarano, dove il terribile gesto ha suscitato sgomento e incredulità. Benitoavrebbe aggredito ilcon estrema violenza, fino a decapitarlo. La Procura di Benevento sta indagando sui motivi che hanno spinto Benito a compiere un atto tanto efferato.