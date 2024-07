Ruba 4 bottiglie di vodka e minaccia l’addetto alla sicurezza con un coltello | condannato a 2 anni e 2 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. Hato quattrodial Conad di via Carducci, a Bergamo e, scoperto, hatodel supermercato e il responsabile del punto vendita. Non solo a parole, ma anche con un. Bloccato dagli agenti della squadra Volanti della questura, è stato arrestato per rapina impropria. Protagonista della vicenda A.V., 34, residente a Bergamo. Nel tardo pomeriggio di domenica 7 luglio, l’uomo è entrato nel supermercato e ha asportato 4di superalcolico per un valore totale di circa 45 euro. Ha poi cercato di guadagnare l’uscita, ma è stato fermato da una guardia addettache ha avvertito anche il responsabile del Conad di Bergamo. A quel punto il 34enne li ha aggrediti verbalmente: “Quando esco di qui vi ammazzo di botte”, ha detto loro.