Perugia Camper di Borgorete incendiato | solidarietà dall’amministrazione comunale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Ci impegneremo da subito affinché le attività svolte dall’Unità di strada, per conto del Comune die della Usl Umbria 1, possano riprendere in massima sicurezza a tutela della salute e dell’incolumità delle operatrici e degli operatori che ci lavorano e delle persone fruitrici”. È quanto dichiara in una nota la sindaca di, Vittoria Ferdinandi, annunciando che nei prossimi giorni si recherà in visita alla Cooperativa socialeche, per ben due volte in pochi mesi, ha subìto l’incendio dei mezzi attraverso i quali viene svolto tale servizio. “Ritengo sia doveroso – prosegue la sindaca – esprimere a nome dell’amministrazionela nostraalle operatrici e agli operatori dell’Unita di strada. Ho provveduto già a comunicare al presidente Carlo Alberto Rossetti che sarò prestissimo da loro per un momento di dialogo e di effettiva prossimità e per un confronto aperto sui temi più sensibili per le lavoratrici e i lavoratori di tali servizi”.