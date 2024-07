Parigi affonda Le Pen e ora? Il rebus francese secondo D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Francia ritrova la sua anima libertaria e si interroga su come non vanificare la grande vittoria cle che ha respinto sulla soglia del governo la minacciosa avanzata dell’estrema destra. “C’est ouf”, “È pazzesco”, titola Liberation mentre gli altri quotidianini evocano le dernier soufle, l’ultimo respiro e pospongono molti punti interrogativi a fatidico Et maintenant? E? La perentoria rivendicazione dell’incarico di formare il nuovo governo da parte del leader del fronte popolare di sinistra, Jean Luc Mélenchon, rischia di destabilizzare definitivamente il già precario equilibrio della nuova magginza coagulatasi grazie all’affluenza record dei francesi al voto in chiave preminentemente antifascista. Mélenchon guida una sinistra composita con punte di estremismo: il suo partito ha ottenuto 74 eletti, ai quali si aggiungono 3 “dissidenti” di altre forze politiche.