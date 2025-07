Milan ecco i 5 obiettivi di Allegri per tornare a vincere

Milan, ecco i 5 obiettivi di Allegri per tornare a vincere

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le intenzioni di Allegri: per il suo Milan chiede 22-23 giocatori, portieri compresi, quindi due calciatori per ruolo ma tutti di alto livello Uno dei prossimi obiettivi sarà affiancare un altro grande attaccante a S

Translate post"L'obiettivo è lo stesso di prima. Ecco perché abbiamo scelto #Tare e #Allegri" Le parole dell'ad rossonero #Furlani nella conferenza stampa a Casa #Milan

Allegri e il Milan, la prima conferenza: oggi news; Allegri: Il mio Milan deve tornare in Champions; Milan, Allegri LIVE: L'obiettivo è tornare in Europa. Per vincere dobbiamo essere un blocco unico.

Allegri, la prima conferenza al Milan: «Torno qui con entusiasmo. Obiettivo Champions. Ibra? Non l'ho ancora sentito» - Nella sede di via Aldo Rossi, Massimiliano Allegri si è presentato ai giornalisti. Da msn.com

Milan, Allegri LIVE: "L'obiettivo è tornare in Europa. Per vincere dobbiamo essere un blocco unico" - Dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi. Scrive calciomercato.com