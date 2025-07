Visconti Ficei | Con i dazi Usa al 17% in Italia perdite per 7 miliardi

Le tensioni commerciali tra Italia e Stati Uniti si fanno sempre più concrete, con l’ipotesi di nuovi dazi alzati dal 10% al 17%. Un aumento che potrebbe causare perdite fino a 7 miliardi di euro all’anno, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e la competitività delle nostre imprese. Ma cosa succederebbe sul serio se questa ipotesi diventasse realtà? La risposta potrebbe cambiare il volto del Made in Italy nel mondo.

“Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava solo una minaccia diplomatica è, oggi, sul tavolo dei negoziati: l’introduzione di nuovi dazi generalizzati del 10% sui prodotti italiani esportati verso gli Stati Uniti. Ma cosa accadrebbe se quell’asticella, anziché fermarsi al 10%, salisse gradualmente fino al 17%? Le cifre sono chiare. L’Italia esporta ogni anno beni per circa 65 miliardi di euro nel mercato statunitense. Se il dazio salisse all’11%, si registrerebbe un aggravio complessivo di costi pari a 650 milioni di euro, che diventerebbero 1,3 miliardi al 12% e salirebbero progressivamente fino a 4,55 miliardi con dazi al 17%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Il ministro degli Esteri, Dazi Urso, ha smentito l'impatto negativo dei dazi sull'export italiano verso gli Stati Uniti.

