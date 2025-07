Lombardia Regione sigla protocollo con Invitalia per sviluppo e innovazione

La Lombardia si prepara a fare un grande passo avanti verso l’innovazione e la competitività con il nuovo protocollo d’intesa siglato con Invitalia. Un accordo strategico tra Regione e l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, volto a sostenere le imprese, stimolare la crescita e rendere il territorio ancora più attrattivo. Questo patto rappresenta un’occasione unica per rafforzare il tessuto economico lombardo e aprire nuove prospettive di sviluppo.

(Adnkronos) – Rafforzare la competitività del sistema economico lombardo, sostenere la crescita delle imprese e favorire l’attrattività del territorio. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. L’accordo è stato siglato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia. L’intesa nasce dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: invitalia - sviluppo - lombardia - regione

Imprese, 440 milioni per i Contratti di sviluppo: giunta approva nuovo accordo con Mimit e Invitalia - La regione Sicilia fa un passo avanti verso la crescita economica, approvando un nuovo accordo con il MIMIT e Invitalia che stanzia 440 milioni di euro per i Contratti di sviluppo.

Questa mattina, nella splendida cornice del Museo Diocesano di Pavia, affacciato su piazza Duomo, ho partecipato all’incontro “Terzo Settore e volontariato: il motore per lo sviluppo del territorio”. Un momento di confronto ricco e partecipato, promosso dal sett Vai su Facebook

Regione Lombardia e Invitalia insieme per lo sviluppo delle imprese; Intesa Invitalia-Lombardia per le zone di innovazione e sviluppo; Finanziamenti Invitalia 2025: i bandi con contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.

Intesa Invitalia-Lombardia per le zone di innovazione e sviluppo - Regione Lombardia e Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare nel rendere più competitivo il tessuto imprenditoriale, e più efficace il reper ... Segnala ansa.it

Lombardia, Regione sigla protocollo con Invitalia per sviluppo e innovazione - (Adnkronos) – Rafforzare la competitività del sistema economico lombardo, sostenere la crescita delle imprese e favorire l’attrattività del territorio. ilfattonisseno.it scrive