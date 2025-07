Max Allegri riparte dal Milan | Sono entusiasta dobbiamo tornare a giocare in Champions

Max Allegri riparte dal Milan con entusiasmo e determinazione, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Dopo aver ritrovato un ambiente familiare e stimolante, il tecnico si presenta con la voglia di rivalsa e successo, convinto che questa sia la strada giusta per tornare a competere in Champions League. Con questa energia, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante: il futuro è tutto da scoprire.

«Mi fa piacere essere qui. Iniziamo questa avventura in cui cercheremo di toglierci delle soddisfazioni. S ono molto contento e molto entusiasta. Sono tornato di nuovo al Milan ho trovato tante persone che ho lasciato e tante persone nuove che sono uno stimolo importante": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione organizzata oggi, giorno del raduno.

