Delitto di Garlasco la difesa di Sempio sull' impronta 33 | È solo sudore non sangue

Nel caso di Garlasco, la difesa di Sempio mette in discussione le conclusioni dei consulenti della Procura, sottolineando che l’impronta 33/200 sarebbe stata formata da "soli sudore, non sangue". Gli esperti incaricati evidenziano come si tratti di un "normale contatto fisiologico", aprendo nuovi orizzonti nell’interpretazione delle prove e alimentando il dibattito sulla verità processuale.

Gli esperti incaricati dalla difesa contestano la lettura dei consulenti della Procura e parlano di un "normale contatto fisiologico".

