DaziMattarella | per l’Europa i commerci aperti sono veicolo pace

Roma, 7 lug. (askanews) – L’Europa è al centro di rapporti commerciali aperti in tante parti del mondo, rapporti che rappresentano anche un veicolo di pace. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio a Zagabria con il Presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic. “L’Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre fratricide una prospettiva di pace, e questa pace dura da quasi 80 anni ed è una condizione che offre anche un modello – ha osservato il capo dello Stato -. L’Europa ha sempre coltivato la pace anche pensando alle esigenze i sicurezza che la riguardano ma soprattutto a forme di collaborazione, l’Ue infatti è al centro di rapporti commerciali aperti con tante parti del mondo che creando interessi comuni garantiscono un veicolo di pace. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

