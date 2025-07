Sanremo 2026 Carlo Conti ha già pensato al cast | Tiziano Ferro in gara ma anche una star internazionale odiatissima

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti non perde tempo: tra anticipazioni sul cast, Tiziano Ferro in gara e una star internazionale molto discussa, l’attesa cresce. Quali sorprese ci aspettano quest’anno? La stagione televisiva si preannuncia ricca di colpi di scena e novità, mantenendo alta la curiosità del pubblico. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo entusiasmante countdown!

Carlo Conti sta già pensando al cast del Festival di Sanremo 2026, promettendo grandi soprese, tra Tiziano Ferro in gara e una star internazionale controversa. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Carlo Conti riceve un “no” inaspettato da un collega per Sanremo 2026: ecco chi NON vedremo al Festival Nonostante l’estate all’insegna del caldo torrido, Carlo Conti pensa già alla stagione televisiva autunnale. E sì, perchè il conduttore sta ben meditando sul cast del Festival di Sanremo 2026. Si fanno per l’appunto i primi nomi dei cantanti in gara: la prima sorpresa pare sia una figura della musica italiana e internazionale, un personaggio che non ha mai partecipato come concorrente alla kermesse. 🔗 Leggi su Donnapop.it