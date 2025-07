Alfonso D’Apice torna a parlare di Zeudi | È stata una delusione…

Alfonso D’Apice torna a parlare della sua deludente esperienza con Zeudi Di Palma. Dopo il Grande Fratello, l’ex gieffino aveva già svelato le tensioni e le distanze tra loro. Ora, in un’intervista esclusiva, Alfonso si sbilancia ulteriormente, lasciando emergere nuovi dettagli e dubbi su quello che realmente è successo nel loro rapporto. Ma cosa ha rivelato questa volta? Scopriamolo insieme.

Amicizia finita tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma, cosa ha detto l’ex gieffino. Dopo il Grande Fratello Alfonso D’Apice si era già lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al suo rapporto con Zeudi Di Palma dicendo che l’ex gieffina aveva preso le distanze sia da lui che dalla fidanzata Chiara. Il motivo di questo allontanamento? Lui dice di non saperlo, in un’intervista concessa a Cooming Soon ha rivelato: “Che cosa è successo? Non ne ho idea. Niente, veramente! La cosa strana è proprio quella, non è successo nulla. Io ho preferito rimanere in silenzio anche sul fatto del famoso bacio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com