Pruzzo | Dumfries? L’Inter più ne vende meglio è! Ridare forza

Roberto Pruzzo mette in discussione l’inamovibilità di Dumfries e suggerisce all’Inter di approfittare delle opportunità di vendita per rafforzare la rosa. Secondo l’ex attaccante, liberarsi di alcuni giocatori potrebbe ridare nuova forza al team, garantendo maggiore equilibrio e competitività. In un momento cruciale per il club nerazzurro, la strategia di cessioni potrebbe essere la chiave per un futuro più solido e vincente.

Pruzzo ritiene Dumfries tutt’altro che incedibile per l’Inter e consiglia il club nerazzurro a vendere più giocatori possibili. VENDERE – Su Radio Radio, Roberto Pruzzo così su Dumfries: « Secondo me l’Inter più ne vende meglio è, dopo tante stagioni e due finali perse. Lo zoccolo duro, come gli italiani e forse Lautaro Martinez, è giusto che rimanga. 4-5 di quelli che possono anche non avere grande rilievo al livello tecnico, poi dopo quel ciclo devi ridare vigoria e forza. Altrimenti la stagione può permettersi in una stagione. Se c’è qualche scontento meglio vada, il problema è che l’Inter deve rimanere sempre competitiva e questo non è mai facile ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo: «Dumfries? L’Inter più ne vende meglio è! Ridare forza»

