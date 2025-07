Roma il futuro passa da Niccolò Pisilli | pronto a imporsi con Gasperini

Roma, il futuro passa da Niccolò Pisilli: talento e determinazione pronti a imporsi con Gasperini. Più di due anni fa, grazie a José Mourinho, il giovane centrocampista esordiva in Serie A in un Roma-Inter, segnando così l'inizio di una promettente carriera. Con il supporto di grandi allenatori e la passione di sempre, Pisilli si appresta a consolidare il suo ruolo e a scrivere pagine importanti nel calcio italiano...

Più di due anni fa, grazie a Josè Mourinho, Niccolò Pisilli esordiva in Seria A in un Roma-Inter di fine campionato. Era il 6 Maggio 2023. Qualche mese dopo, il giovane centrocampista giallorosso avrebbe realizzato anche il suo primo gol tra i professionisti, durante un Roma-Sheriff Tiraspol di Europa League. Entrato nelle grazie dello Special One prima, e di Daniele De Rossi poi, Pisilli ha dimostrato di saper meritare un posto stabile in prima squadra, convincendo anche gli ultimi tecnici che si sono succeduti sulla panchina romanista. Ora l'obiettivo per il futuro è chiaro: confermarsi e crescere con la sua Roma.