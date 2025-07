Incidente tra un' auto e una moto sulla Strada dei vivai | morto il centauro

Un tragico incidente sulla Strada dei Vivai a Saonara ha spezzato una vita, lasciando sgomento tra la comunità. Questa drammatica collisione tra auto e moto si è conclusa con il decesso del centauro, lasciando un vuoto incolmabile. La strada, teatro di questa tragica fatalità, ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

SAONARA (PADOVA) - Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 7 luglio, intorno alle 13 sulla Strada dei vivai a Saonara.

