Immissioni in ruolo docenti | le istruzioni del MiM sull’obbligo di accettazione della sede AVVISO

Se sei un docente in attesa di immissione in ruolo, è fondamentale conoscere le nuove istruzioni del Ministero dell’Istruzione. Con le ultime novità, l’accettazione formale della sede assegnata diventa obbligatoria per non perdere l’incarico. Questa procedura, introdotta per garantire trasparenza e chiarezza, richiede attenzione e puntualità. Scopriamo insieme i dettagli per affrontare al meglio questa fase cruciale della carriera educativa.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nuove istruzioni per le immissioni in ruolo. I docenti con nomina a tempo indeterminato o finalizzata al ruolo devono ora accettare formalmente la sede scolastica assegnata, seguendo una procedura specifica per non perdere l'incarico. La novità per le nomine Con un avviso ufficiale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha

