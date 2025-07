Un 33 cinese arrestato per spionaggio a Malpensa su mandato degli Usa

Un arresto che desta preoccupazione e riflessione. Un cittadino cinese di 33 anni è stato fermato all’aeroporto di Malpensa su mandato degli USA, nell’ambito di un’indagine dell’FBI. Accusato di far parte di un team di hacker coinvolti in attività di spionaggio legate ai vaccini anti-Covid del 2020, questo episodio evidenzia l’importanza della sicurezza informatica e delle tensioni internazionali nell’era digitale. La vicenda si sviluppa ora tra indagini e interrogativi.

Un cinese di 33 anni è stato arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un'inchiesta dell'Fbi perché accusato, da quanto si è saputo, di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020 su vaccini anti-Covid in produzione all'Università del.

