Dazi Schlein | al 10% fa -20 mld export non so dove vive Meloni

In un contesto economico segnato da tensioni e incertezze, la recente dichiarazione di Giorgia Meloni sul potenziale impatto dei dazi al 10% rischia di sottovalutare la reale portata della minaccia. Secondo Confindustria, infatti, questa soglia potrebbe portare a 20 miliardi di euro in meno di esportazioni e a 118 mila posti di lavoro a rischio, evidenziando l’urgenza di un intervento deciso del governo. È fondamentale affrontare con serietà questa crisi che minaccia il nostro tessuto industriale.

Roma, 7 lug. (askanews) – “Qualche giorno fa Giorgia Meloni ha detto che se si fermassero al 10% i dazi non sarebbero così impattanti per il nostro paese. Io non so dove vive, però secondo Confindustria anche” con i dazi “al 10%, se sommi pure il deprezzamento del dollaro, a -13%, questo vorrebbe dire 20 miliardi in meno di esportazioni e 118 mila posti di lavoro a rischio. Quindi la situazione è molto preoccupante, bisogna che il governo sostenga lo sforzo negoziale dell’Unione Europea per evitare una guerra commerciale che pagherebbero anzitutto imprese e lavoratori italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della Giornata dell’economia lombarda a Monza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

