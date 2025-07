Sulla spiaggia dell’Ammot la prima di Nomadi Otto chef per un progetto gastronomico in movimento

Sulla spiaggia dell’ Ammot, nasce Nomadi: un progetto gastronomico rivoluzionario che unisce otto chef e sedici mani in un’esperienza culinaria senza confini. Un collettivo di talenti liberi da insegne e gerarchie, pronti a trasformare la cucina in una jam di creatività, tecnica e passione. Qui, l’arte del cuoco si reinventa in movimento, portando la gastronomia oltre i limiti tradizionali: un viaggio sensoriale in continua evoluzione, capace di sorprendere e coinvolgere.

Otto teste, sedici mani per un’esperienza di cucina unica e irripetibile: è nato Nomadi: “un progetto nuovo, radicale, senza insegne né copioni che unisce conoscenza, creatività, tecnica e spirito di squadra – recita un comunicato -. Nomadi non è un ristorante, non è un catering. È un collettivo di chef che si incontrano per cucinare insieme – per dieci come 300 persone – in una forma nuova, dinamica, libera da gerarchie. Nomadi è una jam session gastronomica da cui nasce una cena irripetibile, cucita su misura come un abito d’alta sartoria. Nessuna giubba, nessuna firma in primo piano ma un collettivo spontaneo di professionisti della cucina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nasce NOMADI: otto teste, sedici mani per un'esperienza di cucina unica e irripetibile - per dare vita a piatti sorprendenti, autentici e senza limiti, dove ogni dettaglio nasce dalla passione condivisa e dall'innovazione.

