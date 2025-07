Se non cede a Mosca adesso Kiev collassa tra pochi mesi

In un panorama internazionale in rapido mutamento, le parole di Gianandrea Gaiani offrono uno sguardo lucido sulle dinamiche di potere che plasmeranno il futuro prossimo. La stabilitĂ di diverse regioni dipende da scelte cruciali e alleanze strategiche, con implicazioni che vanno ben oltre i confini nazionali. Rimanete con noi per approfondire come queste tensioni influenzeranno il nostro domani.

L’analista Gianandrea Gaiani: «Haftar può unificare la Libia, oltre al sostegno di Putin ha ottenuto credito da Usa e Turchia. Trump ha salvato Netanyahu e ora la politica su Gaza la decide lui». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Se non cede a Mosca adesso, Kiev collassa tra pochi mesi»

In questa notizia si parla di: cede - mosca - adesso - kiev

Macron ci riprova con Putin ma Mosca non cede: “I territori conquistati sono nostri” - Dopo oltre due anni di conflitti e tensioni crescenti, la scena internazionale assiste a un nuovo tentativo di dialogo tra Macron e Putin, ma Mosca si mostra inflessibile: i territori conquistati sono considerati propri.

Il presidente: ha paura solo delle sanzioni. Il ripensamento sulle armi a Kiev Vai su Facebook

La Casa Bianca studia le opzioni per premere su Mosca. Kiev: le tregue di Putin sono “manipolazione” - F16, ok alla vendita di equipaggiamenti Usa all’Ucraina; Mosca: pronta a contatti diretti con Kiev. Zelensky: pronti anche noi. Meloni sente il Papa; Guerra Ucraina-Russia, tutte le news. Zelensky: “Trump costringa Putin alla pace con le sanzioni”.

Sanzioni Ue, frenata Usa. E adesso Mosca sfida Kiev - Mosca proporrà a Kiev di lavorare su un memorandum riguardante un futuro trattato di pace». Scrive ilgiornale.it

Kiev "cede" la Crimea. Ma non basta - il Giornale - Biden pensa a 24 miliardi di aiuti: no di Musk. ilgiornale.it scrive