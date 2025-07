Eni firma accordo in Algeria da 1,35 miliardi di dollari

Eni rafforza la sua presenza in Africa con un accordo da 1,35 miliardi di dollari in Algeria, segnando una tappa cruciale nel suo sviluppo internazionale. La firma del contratto per il giacimento di Zemoul El Kbar, alla presenza dei vertici delle due compagnie, sottolinea l'impegno dell'azienda italiana verso progetti energetici strategici. Questa alleanza rappresenta un passo importante nel panorama energetico globale, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione.

Eni ha firmato oggi un contratto per lo sviluppo del giacimento di Zemoul El Kbar, situato nel sud-ovest dell'Algeria, nei pressi del confine con la Libia. La cerimonia della firma si è svolta presso la sede di Sonatrach ad Algeri, alla presenza dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del ceo di Sonatrach, Rachid Hachichi. Lo ha appreso l'ANSA ad Algeri. L'accordo prevede un investimento complessivo di 1,35 miliardi di dollari, di cui 110 milioni destinati alle attività di esplorazione e 1,24 miliardi allo sfruttamento del giacimento. La produzione attesa di gas destinata alla vendita è stimata in 9,3 miliardi di metri cubi l'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni firma accordo in Algeria da 1,35 miliardi di dollari

