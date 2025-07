Lista Zaia in Veneto la Lega alza la guardia ma il governatore rassicura | Aumenterà i consensi

Nella tumultuosa scena politica veneta, la lista Zaia si prepara a rafforzare la propria posizione, mentre la Lega alza la guardia. Il governatore Luca Zaia, tuttavia, rassicura i suoi sostenitori: “Aumenterò i consensi”. Tra strategie e alleanze in evoluzione, il Veneto si conferma un crocevia decisivo per il futuro del centrodestra. Il dibattito si intensifica, lasciando intravedere un possibile terzo mandato che potrebbe ridefinire gli equilibri politici della regione.

Un dibattito che si inserisce nella già delicata battaglia per il Terzo mandato. Una lotta proposta dalla Lega di Matteo Salvini che, senza Zaia, rischia di perdere il controllo su uno dei territori più remunerativi del Nord Italia.

