Napoli Sos antica chiesa Santa Maria del Pianto | Ancora calcinacci giù intervenire per rischio crollo

Nel cuore di Napoli, il cimitero degli artisti si trova di fronte a una grave emergenza: la storica chiesa di Santa Maria del Pianto, risalente al 1657, rischia il crollo. La denuncia del Comitato di Portosalvo mette in luce una situazione critica, con calcinacci che cadono e lesioni visibili. È urgente intervenire per preservare un patrimonio di inestimabile valore e garantire la sicurezza di tutti. La priorità è agire subito per salvaguardare questa preziosa testimonianza storica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Allarme al cimitero degli artisti, dove riposano Totò ed Enrico Caruso. “A rischio crollo la storica chiesa di Santa Maria del Pianto” denuncia il Comitato di Portosalvo, lanciando un appello per salvarla. Realizzata nel 1657, da anni è un monumento in cattivo stato. “ Da tempo si registra la caduta di calcinacci – spiega Antonio Pariante, presidente del comitato- all’interno del recinto di sicurezza e le lesioni sulle pareti si stanno allargando pericolosamente”. L’ultimo crollo è stato segnalato “un mese fa da parte di alcuni familiari dei defunti”. Insomma, l’antica chiesa sarebbe “in grave pericolo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Sos antica chiesa Santa Maria del Pianto: “Ancora calcinacci giù, intervenire per rischio crollo”

