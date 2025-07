Vlahovic Juve dal rifiuto alla Turchia all’Arabia Saudita alle possibilità di andare all’Inter o al Milan | una delle due milanesi è in vantaggio! Il motivo è legato a questo fattore Tutta la verità

Dusan Vlahovic, protagonista di un’estate ricca di incognite, sta valutando le sue opzioni lontano dalla Juventus. Dopo il rifiuto della Turchia e del 8217Arabia Saudita, si fa strada l’ipotesi di un trasferimento in Italia, con Inter e Milan in pole position. La favorita sembra essere proprio una delle due milanesi, grazie a fattori strategici che potrebbero cambiare il volto del mercato estivo. Ma qual è il motivo principale di questa preferenza? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juve, il serbo potrebbe tracciare autonomamente il suo futuro. E questa milanese ha chances concrete di prendere il 9 bianconero. Dusan Vlahovic è al centro di un'importante riflessione in casa Juventus, con il suo futuro che appare ancora incerto. Secondo Giovanni Albanese in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ci sono diverse strade percorribili per il centravanti serbo, legato a un contratto che lo vincola alla Juve fino al 2026. Tuttavia, questa situazione contrattuale, pur offrendo stabilità, sta facendo riflettere i dirigenti bianconeri, che sono costretti a fare valutazioni economiche e tecniche riguardo al futuro del giocatore.