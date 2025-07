Scende dall’auto e viene ucciso da un altro veicolo | arrivato in Germania dal Salento Daniel muore a 21 anni

Una tragica fatalità scuote il cuore del Salento e non solo: Daniel Sabetta, giovanissimo, perde la vita a soli 21 anni in Germania dopo un incidente stradale. Un dramma che solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità sulla strada. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di prevenire simili tragici eventi e di valorizzare la vita, che può essere spezzata in un istante. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Daniel Sabetta, 21 anni appena, è morto nei pressi di Francoforte, in Germania. Il ragazzo, originario del Salento, è stato travolto e ucciso da un’auto dopo essere sceso dalla sua vettura ferma a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

