Raffreddare il lavoro per adattarsi ai cambiamenti climatici

iniziare a ripensare radicalmente le nostre modalità di lavoro, adottando strategie più sostenibili e resilienti. Solo così potremo affrontare con efficacia le sfide di un clima sempre più imprevedibile, garantendo sicurezza e produttività in un mondo in rapido cambiamento.

Se pure l’Economist si è rassegnato a scrivere che « la Gran Bretagna è già un Paese caldo e dovremmo agire di conseguenza », anche in Italia è arrivato il momento di fare i conti con le temperature estreme estive e trovare delle strategie di adattamento non più emergenziali. A partire proprio da come lavoriamo. I termometri ben sopra la media e i violenti nubifragi sono la «nuova normalità», spiegano dalle Nazioni Unite. E da qui dovremmo ripartire per adeguare turni di lavoro, abbigliamento, leggi e ammortizzatori sociali. Per il momento, quasi tutte le regioni italiane, come lo scorso anno, hanno emesso delle ordinanze per vietare alcune attività all’aperto nelle ore più critiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Raffreddare il lavoro per adattarsi ai cambiamenti climatici

