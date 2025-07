De Winter Inter è lui l’alternativa a Leoni | la pista può accendersi le cifre

De Winter Inter 232, il nome che fa sognare i tifosi nerazzurri, prende sempre più quota come possibile alternativa a Giovanni Leoni. Con le sue qualità emergenti e un futuro promettente, il giovane difensore belga potrebbe essere l’elemento chiave per rinforzare la linea difensiva dell’Inter nella stagione 2025/26. I dettagli sui possibili movimenti di mercato e le strategie del club sono pronti a svelarsi, alimentando le speranze di un futuro sempre più brillante.

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Giovanni Leoni è senza dubbio il nome in cima alla lista dei desideri dell’ Inter per rinforzare la linea difensiva in vista della stagione 202526. Il giovane centrale del Parma, classe 2006, ha attirato l’attenzione di diversi club dopo un’annata positiva culminata con la salvezza della squadra emiliana. Tuttavia, proprio questa permanenza in Serie A ha rafforzato le ambizioni del club ducale, che ora punta a valorizzare economicamente i propri talenti, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice per la dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, è lui l’alternativa a Leoni: la pista può accendersi, le cifre

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - Nel vivace mondo del calciomercato, una stella sta brillando tra le luci di Genova: Koni de Winter. Questo giovane difensore belga, già nel mirino di tre club della Premier League, sta catturando l’attenzione mondiale con le sue prestazioni.

