Benevento ok dalla Giunta per lo svolgimento delle attività connesse al trasferimento delle scuole Sala e San Filippo Neri

Benevento si prepara a una nuova fase educativa: la Giunta, guidata dal sindaco Clemente Mastella, ha dato il via libera alle attività connesse al trasferimento temporaneo delle scuole Nicola Sala e San Filippo Neri. Una decisione che promette un miglioramento degli spazi e delle condizioni di apprendimento, garantendo continuità e qualità all’offerta educativa della città. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante evoluzione per il sistema scolastico locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane gli indirizzi per lo svolgimento delle attività didattiche relative al trasferimento temporaneo degli istituti scolastici Nicola Sala e San Filippo Neri. Nel provvedimento si legge che all’esito di manifestazione d’interesse, con determina dirigenziale si è stabilito che l’immobile più idoneo ad essere acquisito in fitto è l’edificio scolastico di via Cifaldi (di proprietà della Congregazione delle Suore della Piccola Missione per i Sordomuti). La delibera dà indirizzo affinché si proceda a una ricognizione delle attività da porre in essere perché l’immobile possa essere perfettamente fruibile in tempo utile per l’avvio delle attività scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it