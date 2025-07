valentina vignali proposta di matrimonio a tema basket

Valentina Vignali, ex cestista e influencer, ha vissuto un momento da sogno: una proposta di matrimonio a tema basket dal suo amato Fabio Stefanini, giocatore professionista. La scena, emozionante e ricca di significato, ha visto Valentina commuoversi fino alle lacrime, rievocando il loro passato e il futuro che li attende. Dopo anni di alti e bassi, questa proposta speciale suggella un amore rinato e duraturo. Stava proprio aspettando questo momento...

Valentina Vignali, ex cestista, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Fabio Stefanini, giocatore di basket. Il giovane ha scelto proprio il loro sport come tema per dare l'anello alla compagna, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Come ha più volte raccontato l'influencer, i due avevano già avuto una storia d'amore quando erano molto giovani, per poi lasciarsi e ritrovarsi molti anni più tardi. "Stavolta non avevo dubbi - ha scritto la Vignali sui social -. Eri, sei e sarai l'uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie. SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it