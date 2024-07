Nonna Iolanda spegne 105 candeline nel segno della resilienza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nel cuorepittoresca città di Forino, nel sud Italia, si celebra un evento straordinario: il 105º compleannosignora. La sua vita è un affascinante racconto di saggezza, amore e, che ha toccato non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità. Nata nel 1919, in un’epoca di grandi cambiamenti e sfide, la signoraha visto il mondo trasformarsi di fronte ai suoi occhi. Cresciuta con valori di rispetto, dedizione e umiltà, ha trasmesso questi principi alle successive generazionisua famiglia, creando un legame indissolubile che si estende su cinque generazioni. La sua storia è un ricordo vivente dei tempi passati, un tempo in cui la solidarietà e il sostegno reciproco erano fondamentali.