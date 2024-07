Mushoku Tensei la recensione | un isekai ben realizzato ma con un enorme difetto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024)- Jobless reincarnation è uno degli anime fantasypiù famoso degli ultimi anni, e può vantare una realizzazione tecnica di tutto rispetto, che però non riesce a far passare in secondo piano un grosso problema. Ecco la nostra. Nello sconfinato oceano degli anime di genere, che negli ultimi anni è arrivato a contare decine, anzi centinaia di titoli, ce ne sono alcuni che sono riusciti a farsi notare, sia nel bene, con titoli ben realizzati e con storie interessanti, che nel male, con trovate discutibili e evidenti problemi di caratterizzazione dei personaggi. Uno solo, però, è riuscito nella difficile impresa di essere ascrivibile a entrambe le categorie: ovvero un titolo dalle grandi potenzialità e ottimamenteche, al tempo stesso, ha fatto storcere il naso a molti spettatori per alcune scelte opinabili.