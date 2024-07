Milan Fonseca | Qui per vincere ed entrare nella storia rossonera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)o, 8 luglio 2024 - “Ringrazio per l'accoglienza di questi giorni, grazie anche alla società per la fiducia. Arrivo in un club che vuole, ho visto la sala trofei ed ho l'ambizione diin questa. Zlatan mi ha fatto vedere che c'è spazio per nuovi trofei”. Queste le prime parole diInizia infatti oggi, lunedì 8 luglio, la nuova stagione del. Prima tappa, la presentazione dell'allenatore portoghese, a Casa, sotto gli occhi del presidente Paolo Scaroni, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Proprio Ibrahimovic ha preso parola inizialmente: “Stiamo lavorando, non abbiamo fretta, siamo carichi, c'è tanta fame e voglia di iniziare”.