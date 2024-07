L’ultimo desiderio di Silvano malato terminale | Fatemi dire addio alla mia cagnolina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) La promessa di tornare a casa per lei è rimasta incompiuta., ospite del reparto di oncologia del Bassini a Cinisello Balsamo, ha visto peggiorare rapidamente le sue condizioni, che gli hanno impedito di riabbracciare la sua amataTota. L’incontro finale ha avuto luogo nel reparto di Medicina, un momento toccante che ha lasciato un segno profondo in tutti i presenti.Leggi anche: Aurora morta nell’incidente col papà ubriaco, la zia: “Un dolore che devasta l’anima” L’trae Totaera stato ricoverato per una malattia oncoematologica avanzata, conscio della sua prognosi. Aveva espresso ildi trascorrere i suoi ultimi momenti a casa con il supporto delle Cure Palliative, vicino a Tota. Purtroppo, il destino ha preso una piega diversa e più veloce del previsto, enon ha potuto realizzare questo