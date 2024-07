ITALIA – SLOVENIA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Continua senza sosta il Campionato Europeo Under 18 e le azzurre sono le vere protagoniste. Al momento l’sta dominando in proprio girone, trovandosi al 1° posto in classifica in virtù di 5 vittorie e 0 sconfitte contro: Croazia, Olanda, Spagna, Belgio e Serbia Grazie a questa serie di risultati positivi, le azzurre si trovano ad 1 sola vittoria dalla qualificazione matematica alle SEMIFINALI, infatti, in caso si vittoria contro la, le azzurre si qualificheranno al penultimo atto del Campionato Europeo Under 18, sicuramente un ottimo traguardo tenendo in considerazione anche l’oro delle azzurre under 22 al Campionato Europeo. Oggi le azzurre Under 18 scenderanno in campo contro laQUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 08/07/24 ALLE ORE 19:00DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE INSUL CANALE YOUTUBE QUI SOTTO TROVATE LAGRATUITA DEL MATCH PER SEGUIRE E TIFARE LE AZZURRE! L'articoloINproviene da Daynews.