Impallomeni | Juventus outsider aspetta sgambetto dell’Inter

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Inter parte da favorita per il prossimo campionato di Serie A. Stefanoperò riconosce un merito allae una possibilità su TMW Radio. CHANCE – L'Inter ha i favori del pronostico per il prossimo campionato. Parte avanti rispetto alle rivali, questo è chiaro e il mercato lo conferma. Stefanoperò parla in questo modo del nuovo allenatore della: «Non sappiamo se conseguirà risultati o meno, ma io ritengo Thiago Motta un ottimo allenatore, che può fare bene. Se c'è riuscito Pioli nel Milan, perché non può riuscirci lui con la? Magari è l'che non ti aspetti, chelo, come fu quel Milan. Deve dimostrare di essere la migliore delle seconde. Ce la farà?».