Il Premier francese Gabriel Attal si dimette

(Di lunedì 8 luglio 2024) Come preannunciato domenica sera dopo i risultati del secondo turno delle elezioni legislative, alle 11:15 il primo ministroha presentato ufficialmente le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Questo passaggio è inevitabile in seguito alla formazione della nuova Assemblea nazionale, dove la maggioranza che sosteneva il governo non è più presente. Ora spetta a Macron incaricare qualcuno di formare il nuovo esecutivo, e la coalizione di sinistra, che ha ottenuto la maggioranza relativa, si aspetta di ricevere questo incarico: “Il presidente ha il dovere di chiamare il Nuovo fronte popolare a governare”, ha dichiarato subito il leader Jean-Luc Mélenchon. L'alleanza, che comprende La France Insoumise di Mélenchon, gli ecologisti, i comunisti e il Partito socialista, dovrà “presentare una candidatura entro la settimana”, ha affermato lunedì Olivier Faure, segretario del Partito socialista.