Gommage e scrub | sapete davvero qual è la differenza tra i due?

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se ti piace curare la tua pelle, saprai di certo quanto sia importante l’esfoliazione. Un passaggio chiave della skincare e che serve, come prima cosa, per eliminare le cellule morte dalla cute, aiutandola a respirare meglio e rendendola più levigata, luminosa e sana. Ma trae peeling,e metodo di esfoliazione è meglio utilizzare? Partiamo con il dire che questi tre trattamenti sono diversi l’uno dall’altro e, nonostante lo scopo sia lo stesso, non vanno confusi. Lasostanziale tra, per esempio, sta nella delicatezza del trattamento, che è maggiore nel primo rispetto al secondo. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Che cos’è loPartiamo con lo, forse il metodo di esfoliazione meccanica più usato.