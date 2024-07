De Vrij allontana l’Arabia Saudita altri scenari con l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Desi è tolto dal mercato sabato notte, annunciando di voler rimanere al. Una volontà che il giocatore ha manifestato in maniera sincera e che toglie alcune opzioni. Ma non tutte, come indica il Corriere dello Sport. NON VA – Stefan denon andrà all’Al-Ittihad. La voce si era diffusa negli ultimi giorni, c’era chi era andato addirittura oltre dando la trattativa molto avanzata. Così non è, con lo stesso difensore che dopo il gol con l’Olanda sabato ha detto di essere felicissimo al. Anche il suo agente, Federico Pastorello, ha ribadito come il giocatore non stia pensando di andare via. E, in aggiunta, sullo stesso Al-Ittihad si sono apertifoschi, dopo che ieri si è dimesso il presidente ed è saltata la trattativa per far diventare Stefano Pioli nuovo allenatore.