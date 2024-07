Tragedia a Focene | sub trovato morto in mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Fiumicino, 7 luglio 2024 – Unaquella avvenuta oggi sul litorale di: il corpo di un uomo è stato rinvenuto innel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un sub 57enne, del quale non si sarebbero avute più notizie, e le cui ricerche sarebbero iniziate nella mattinata. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, che hanno sorvolato la zona anche con un elicottero, ambulanza e automedica. Il copro, che galleggiava in acqua, è stato recuperato e portato sulla riva dove ne è stato confermato il decesso, le cui effettive cause sono ancora da verificare.