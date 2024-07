Thiago Alcantara appende gli scarpini al chiodo | ufficiale il ritiro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024)ha annunciato il suodal calcio giocato. Una decisione repentina e improvvisa quella del centrocampista spagnolo che, a soli 33 anni, ha deciso dire glialdopo l’esperienza a Liverpool. Talento straordinario per il classe 1991, nato a San Pietro Vernotico, provincia di Brindisi, ma fin troppo spesso limitato dai continui infortuni. La carriera diFormatosi nella straordinaria cantera del Barcellona, esordisce nella squadra maggiore nel 2008. Con i blaugrana colleziona 101 presenze e segna 11 gol. Successivamente il trasferimento al Bayern Monaco nel 2013. In Baviera colleziona 235 presenze e sigla 31 gol. Meno fortunata l’esperienza al Liverpool. Per lui anche 46 gare e 2 centri in Nazionale.