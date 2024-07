Scattati i saldi estivi | ecco le regole giuste per evitare le truffe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) Da ieri sono cominciati gli attesissimie, come da tradizione, il primo sabato di luglio ha segnato il via ai possibili affari per molti italiani amanti dello shopping Nella maggior parte delle regioni italiane questo weekend segna l’avvio degli attesissimi, un’ottima opportunità di risparmio per chi è in cerca di buoni affari e può così acquistare prodotti adocchiati da tempo a un prezzo inferiore. Deve restare però la consapevolezza da parte del consumatore della necessità di controllare la merce che va ad acquistare, il prezzo del cartellino e il relativo sconto applicato. Lee i tentativi di raggiro restano purtroppo sempre dietro l’angolo.– Cityrumors.it – Ansa foto La Confesercenti stima che oltre il 55% dei consumatori acquisterà almeno un capo in questa finestra estiva di, mentre l’Ufficio Studi di Confcommercio prevede una spesa media per famiglia di 202 euro, pari a 92 euro a persona, per un giro d’affari complessivo di 3,2 miliardi di euro.