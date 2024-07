La seconda stagione di Blue Lock debutta con un nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024)non è solo uno dei più grandi anime sportivi del mondo, ma è stato anche il manga più venduto del 2023. Dopo che il primo film,Episode Nagi, è arrivato nelle sale giapponesi riscuotendo un grande successo, i fan dell’anime si sono chiesti quando sarebbe sbarcata ladella serie. Eight Bit Studio non solo ha confermato la data di uscita del grande ritorno disul campo di calcio, ma ha anche rilasciato un nuovissimoche dà ai fan un indizio su cosa aspettarsi nel futuro della serie. Gli anime sportivi in generale, calcistici e non, stanno diventando un argomento molto gettonato nel mondo degli anime. Di recente, abbiamo visto anime come Haikyu: The Dumpster Battle e The First Slam Dunk ottenere profitti notevoli al botteghino.