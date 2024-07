In lizza come Patrimonio dell’umanità San Pietro al Monte col fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Sanalè sotto esame. Non il primo e, si spera, probabilmente nemmeno l’ultimo. Gli esperti di Icomos, l’International Council on Monuments and Sites di Parigi, stanno anando e valutando la richiesta di inserire l’abbazia tra i siti Unesco. Se la promuoveranno, il lungo e difficile percorso per riconoscereuna meraviglial’antico cenobio potrà proseguire. A sostenere l’istanza è stata nei giorni scorsi Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, sponsor principale della candidatura. "L’iniziativa che ha preso avvio dalla lungimirante visione di Mario Romano Negri, presidente emerito della Fondazione, prosegue grazie al lavoro congiunto tra Fondazione, Provincia di Lecco e Comune di Civate, che si sono attivati per reare questo ambizioso progetto, da cui il territorio potrà cogliere l’opportunità di valorizzare ilartistico monumentale, anche a livello internazionale, di Sanal", spiega Mauro Piazza, lecchese, sottosegretario in Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, che annuncia lo stanziamento di un contributo di 35mila euro da parte del Pirellone per sostenere l’iniziativa.