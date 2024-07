Consegnati 180 cucciolini I prossimi appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono stati ben 180 iieri nella nostra redazione imolese di via Quarto 4. La pubblicazione dei bollini è terminata domenica scorsa, 30 giugno. Ma il ritiro dei peluches proseguirà per tutto luglio per permettere a chi ha completato le schede e non è potuto venire ieri di ritirare i pupazzi a cui ha diritto. Come noto sulla scheda vanno incollati dieci bollini, uno diverso dall’altro (o un jolly, ma anche questo non deve essere ripetuto). A Imola i pupazzi protagonisti della nostra iniziativa si potranno ritirare tutti i sabati di luglio dalle ore 11 alle 13 nella redazione del Carlino di via Quarto 4, al primo piano (si trova in centro, è una traversa di via Orsini). A Bologna, invece, il ritiro sarà sempre possibile alla sede centralde del Resto del Carlino in via Mattei 106 il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e presso il Gruppo Ghedini di via dell’Elettricista 7 solo il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.