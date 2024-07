Calcio Serie D Gonzalez uno spagnolo per la Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 luglio 2024) Il nuovo centrocampista, classe 1998, viene dal Fano ma in precedenza aveva giocato in Italia in D pure nel Nola, 7 Luglio 2024 – Laannuncia un altro colpo con l’acquisto, ormai scontato da settimane, del centrocampistaSergio, proveniente dal Fano. Nonostante la retrocessione, lodelle Canarie, classe 1998, ha disputato un ottimo torneo facendosi apprezzare anche dai tifosiini negli scontri diretti.cresce nei vivai di Acodetti e Colegios Diocesanos, per poi collezionare esperienze in Spagna con le casacche di Unión Viera, Villa S. Brígida, Novelda e Huracán de Bal. In mezzo, anche l’avventura in Gibilterra con il Lynx. Eccolo arrivare in Italia al ReggioRavagnese, poi Nola e per ultima Alma Juventus Fano.