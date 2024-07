Alfredo Di Stefano il calciatore totale dal sangue italiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug – Pensi al gol e dici Pelé, ponderi sull’estro e pronunci – in automatico – il nome di Diego Armando Maradona. No, non ci interessa capire chi sia stato più grande tra O Rei e il Pibe de Oro, anche perché consideriamo il paragonare giocatori di diverse epoche storiche una pratica alquanto superficiale. Preferiamo al contrario affiancare alle due divinità della pedata internazionale un terzo mostro sacro, capace di sintetizzare le suddette peculiarità. Eccoci adDi, avanti argentino dalle chiare origini italiane,ben prima della nota scuola di pensiero olandese. Le reti in Sudamerica Classe 1926, il ragazzo che diciotto anni più tardi esordirà con la maglia del River Plate, nasce a Barracas, barrio della capitale argentina.